Sergio Peña podría ser la sorpresa en el once titular de Perú en las Eliminatorias

La actualidad de Sergio Peña es sensacional en el fútbol de Holanda. El volante de 24 años acaba de ser considerado, junto a Miguel Araujo, en el once ideal de la Jornada 24 de la Eredivisie gracias a su brillante participación en el triunfo de su equipo sobre Willem II. Peña anotó un golazo y brindó tres asistencias.

A miles de kilómetros de distancia, Ricardo Gareca se convence cada vez más no solo de su llamado para los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil, sino también de una posible inclusión en el once titular en la posición de Christian Cueva (no tiene regularidad en Pachuca), detrás del punta como lo viene haciendo en FC Emmen.

“El profesor Ricardo Gareca estuvo aquí hablándonos de la selección peruana. La convocatoria será decisión del comando técnico, pero estoy listo para cumplir con lo que ellos quieran. Si se da la oportunidad de llegar ahora, iré con muchas ganas de trabajar.

Desde que llegué, fui titular en el equipo. Estoy bien y me siento muy bien. Juego más ofensivo, porque es donde cree que haré mejor las cosas. Tengo que correr mucho, porque esta liga implica eso", manifestó Peña a ESPN.

El jugador formado en las canteras de Alianza Lima suma 21 partidos de titular y cuatro goles en la temporada 2019-2020. Sus números y rendimiento están por encima de lo mostrado por Christian Cueva, quien todavía se está poniendo en forma en Pachuca.

El próximo 6 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol enviará las cartas de convocatoria a los clubes de los futbolistas considerados en la lista preliminar. El nombre de Sergio Peña está como una de las gratas sorpresas. Y que no sorprenda si arranca ante Paraguay en Asunción y contra Brasil en Lima.