Ricardo Gareca apoya a Solano: "Un resultado no cambia el concepto que tenemos de Nolberto" [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 23, de la que se encargó Nolberto Solano, no logró redondear un buen papel en el Preolímpico 2020, en donde solo logró un triunfo. Ante ello, desde diferentes tribunas hubo críticas a su trabajo, aunque Ricardo Gareca fue tajante al señalar que esa magra campaña no cambiará la imagen que tiene de él.

En una entrevista con Líbero, Ricardo Gareca destacó que 'Ñol' aún es un técnico joven y que aún tiene una vasta carrera.

"Nolberto ha sido designado por Juan Carlos Oblitas, él vio el hecho de que sea él como técnico de la Sub 23. Él es un muchacho joven que tiene toda la iniciativa de dirigir y que, tarde o temprano, dirigirá tanto a nivel de clubes o Selección, lo resolverá él", detalló.

Luego de ello, minimizó el hecho de que una campaña adversa con la Sub 23 juegue en contra de la carrera de Solano.

"Él tiene toda la capacidad. Está permanentemente con nosotros. Es muy importante para nosotros. El hecho de un resultado no cambia el concepto que tenemos de Nolberto", manifestó.

Sobre el rendimiento de la Selección Peruana Sub 23

Además, el 'Tigre' también se refirió a la actuación que realizó la Selección Peruana Sub 23 y señaló que no lo valoran como un fracaso, ya que fue productivo en algunos casos.

"No lo tomamos como un fracaso, vamos a ver otra cosa, vamos a ver un rendimiento, vamos en algunos casos fue productivo el hecho de verlos porque hay que tomar en cuenta que enfrentan a selecciones muy importantes", sentenció.