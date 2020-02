Gareca a Líbero: "Al futbolista se le juzga por el rendimiento en el campo, pero aquí hay invasión a la privacidad"

Marco Cabrera

La Selección Peruana está a menos de un mes de su debut en las Eliminatorias Qatar 2022 y LÍBERO tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Ricardo Gareca sobre sus proyecciones, la situación que viven algunos futbolistas peruanos fuera de las canchas y el presente de algunos convocados. Lee la entrevista a continuación.

¿Qué debe hacer un futbolista profesional en sus días libres?

“El futbolista tiene que entender que cuando elige esta carrera, que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol. Nada es irreversible, yo creo que todo el mundo se puede equivocar, pero luego hay que subsanar, corregir, direccionarse y entender que es mejor evitar determinadas cosas.

Si uno va a la discoteca con su señora, con su esposa, yo creo que está en el momento de esparcimiento o si es soltero y tiene un momento libre, hay que saber en qué momento lo tiene que hacer. Sería bueno que el periodismo entienda que son chicos jóvenes. Yo no veo en otros países que se le dé tanta importancia como se le da acá. Me parece también una invasión a la privacidad, sería bueno que se entienda que se juzga al jugador por el rendimiento en el campo de juego”.

¿Cómo está la selección a poco menos de un mes para el debut en la Eliminatoria?

“Vamos a llegar bien, veo bien a los muchachos. Las Eliminatorias van a ser muy difíciles, pero está en nuestro objetivo lograr lo mismo del 2017, que fue la clasificación al Mundial Rusia 2018”.

¿Cuál ha sido el momento más duro que le ha tocado vivir en estos cinco años?

“Los momentos más difíciles desde que estoy a cargo de la selección fueron la derrota con Chile de local en la Eliminatoria pasada y el cinco a cero de Brasil en la Copa América, pero a veces hay derrotas que permiten reflexionar y más allá del dolor de la gente, nos permiten crecer”.

Usted dijo que el fútbol peruano necesita cambios y políticas de menores para ser sostenible. ¿Siente que se están dando estos cambios?

“Hay una mejora en el calendario del campeonato que le permite trabajar mejor a los entrenadores, recuperar a los jugadores, los equipos pueden participar mejor en copas internacionales. En lo que respecta a infraestructura, hay que invertir y ayudar a los clubes”.

¿La selección es una isla en medio del sistema?

“La selección tiene su campo de juego, su infraestructura, entonces desde ese punto de vista la Federación tiene todo para poder desarrollar un trabajo”.

¿Considera que el discreto nivel del arbitraje perjudica la imagen del fútbol peruano?

“Los jugadores y los entrenadores deben mirar al árbitro como un integrante más del espectáculo que puede cometer errores. Cuando uno se detiene demasiado en un árbitro corre el riesgo de desenfocarse de lo más elemental que es el funcionamiento del equipo. Yo no le daría tanta trascendencia, en otros países los árbitros también cometen errores”.

¿La participación de la Sub 23 en el Preolímpico fue un fracaso?

“No lo tomamos como un fracaso porque nosotros fuimos a ver otra cosa. Buscamos rendimientos, cómo se desenvuelven en el campo de juego los jugadores que tienen más chances de estar en la selección, en algunos casos fue muy productivo”.

¿El trabajo de Nolberto Solano está yendo por buen camino?

“Nolberto Solano ha sido designado por Juan Carlos Oblitas. Es un muchacho joven que tiene la iniciativa y el deseo de dirigir y que tarde o temprano dirigirá a nivel de clubes o selección, ya lo decidirá él, pero tiene toda la capacidad. Un resultado no cambia el concepto que tenemos de Nolberto”.

Paolo Guerrero le contó a la prensa brasileña que usted “mata” por la “U” y que con él, como es hincha de Alianza, siempre discutían en la interna...

“La convivencia no es como uno cree en un ambiente totalmente serio, muchas veces se genera un ambiente distendido. No es que sea así como lo definió Paolo, solo que en Perú me tocó dirigir a la “U” y entonces siempre está esa broma, pero no es así como lo dijo él” (risas).

¿Cree que los problemas administrativos de la “U” afectan al primer equipo?

“Queremos que le vaya bien a todos los clubes en lo deportivo, en el plano internacional, en lo administrativo. A un equipo tan importante como Universitario todo afecta, queremos que estén bien y lo resuelvan de la mejor manera”.

¿Le sorprendió la temprana salida del fútbol de Juan Vargas?

“Juan Manuel es un jugador bárbaro. Hoy con la edad que tiene (36) podía haber jugado al máximo nivel. Le sobraban condiciones para seguir en Europa. Él a lo mejor ya no quería estar en la alta exigencia y tomó decisiones que se respetan”.

Farfán viene poniéndose a punto físicamente en Lokomotiv, pero no juega desde junio del 2019. ¿Está en condiciones de ser convocado en marzo?

“Sí porque más allá de lo que dices, que es una realidad, él ya está totalmente recuperado de su lesión. En breve comenzará la Liga de Rusia y si juega con su equipo, vemos la posibilidad viable de ser convocado”.

Sabemos que a usted le gusta mucho el cine. ¿Ya fue a ver la película “El 10 de la Calle”?

“Seguramente la voy a ver, pero no en el cine, sino en privado así como vi la de Paolo. Tengo que verlas porque son jugadores nuestros y hay que estar pendientes”.

Finalmente, un mensaje para los hinchas de la selección que están muy ansiosos por el inicio de la Eliminatoria...

“Que tengan la fe que siempre han tenido en la selección, no tengo la más mínima duda que nos van a apoyar masivamente”.