Alberto Rodríguez y su deseo de volver a la Selección Peruana

Alberto Rodríguez destacó este último fin de semana en la victoria de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal (1-0), que a la postre significó tres puntos valiosos para el conjunto 'blanquiazul'. El 'Mudo' no terminó el partido por molestias musculares, pero no es nada de gravedad aseguran desde La Victoria.

En la previa al debut copero ante Nacional de Uruguay, el central habló para el programa 'Fútbol Como Cancha' y afirmó que no pierde las esperanzas de volver a ser llamado en la Selección Peruana. Rodríguez lo tiene claro: trabajando en silencio volverá a ser citado.

Rodríguez es el típico jugador que prefiere hablar en la cancha que ante micrófonos, pero cuando lo hace (casi) siempre suelta frases de portada. Este martes no fue la excepción al hablar de volver a enfundarse la "mica" de la Selección Peruana, aquella que no defiende desde la derrota 1-0 ante Francia por el Mundial de Rusia 2018.

"¿Quién no quiere estar en la selección? Me voy a esforzar para poder volver, ya le tocará al entrenador decidir a quien llama y a quien no", agregó el aguerrido central 'íntimo', de 35 calendarios, para RPP.

El 'Mudo' suma dos partidos oficiales — sin contar la Noche Blanquiazul— con Alianza Lima y todo hace indicar que es fijo para arrancar este jueves ante Nacional por la Copa Libertadores; aunque Pablo Bengoechea podría guardarlo para el clásico del domingo.

Lo único cierto es que el zaguero viene recuperando su mejor versión y se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Rodríguez ya lo dijo y sin ningún reparo: "Aspiro a verme campeón al final de la temporada", disparó.

EL DATO:

Alberto Rodríguez jugó cinco temporadas (2006-07 al 2010-11) en las filas del Sporting Braga de Portugal.