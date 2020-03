Marcos López señala que lo retiraron del grupo de WhatsApp de la Selección Peruana

Marcos López es uno de las jóvenes promesas de la Selección Peruana. El jugador de San Jose Earthquakes quiere formar parte de la convocatoria de Ricardo Gareca para la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

Como es público, los jugadores de la bicolor tienen un grupo de WhatsApp donde comparten anécdotas. Marco López indicó que lo sacaron de ese grupo porque cambió de número de celular y hasta el momento no lo agregan.

"Sí era parte del WhatsApp de la selección, pero como cambié de número y ya no estoy. Tengo que reintegrarme. Con algunos de la selección que están en la MLS tengo un poco de confianza, intercambiamos palabras, comentamos de cómo fue el inicio de la MLS", expresó López en la cuenta de Twitter 'Alonso El Inca'.

A sus 20 años, Marcos quiere seguir formando parte de la bicolor. Sabe que necesita seguir entrenando y ser regular en su equipo para que Ricardo Gareca lo tenga en cuenta para la convocatoria de la Selección Peruana.

"Creo que hay un buen grupo en la selección. El profesor Gareca tiene claro quiénes son los jugadores para formar la plantilla que afrontará los partidos complicados (en las eliminatorias). Espero ser llamado, me estoy entrenando y veremos qué pasa. Por ahora, no hay contacto, pero espero que me llamen pronto".