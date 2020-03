André Carrillo reveló que Gareca le dijo que cambie de equipo para ser convocado

El jugador del Al Hilal, André Carrillo, dio una extensa entrevista donde reveló que puso en peligro su llamado a la Selección Peruana por jugar en Arabia Saudita, por ser una liga de bajo nivel.

André Carrillo comento “En un principio me comentó que si jugaba aquí (Al Hilal), no iba a ser tomado en cuenta para la selección. Mi respuesta fue clara, le dije que deseaba continuar aquí, que la liga era competitiva, que quizá no la conocía muy de cerca, pero sí lo era. Yo sabía que iba a ser convocado si hacía bien las cosas. Fue la decisión más acertada y estoy feliz por eso”, señaló ‘La Culebra’.

Además, el delantero también se expresó sobre la prensa y las críticas a su rendimiento. “He escuchado a muchos periodistas hablar sobre que mi nivel bajó, quizá hablan porque no me ven jugar cada fin de semana, o por envidia, quieren que haga con mi carrera lo que ellos quieren”, añadió el peruano.

Finalmente, declaró acerca de cómo se siente en el Al Hilal. “Me siento mejor que nunca. Estoy haciendo goles, que es lo que siempre se me criticó. Quiero seguir ganando títulos y continuar en un equipo grande. Estoy seguro que muchos de mis compañeros peruanos les encantaría jugar en la Liga Árabe, es mucho más competitiva que la peruana. Esta liga no es para cualquiera”, sentenció Carrillo.

Andre Carrillo en el Al Hilal

El peruano se encuentra en ‘El Líder’, apodo del club, desde la temporada 2018. En aquel entonces el llegó procedente del Watford de Inglaterra, equipo en el que no pudo brillar y mostrar su buena técnica.

Actualmente lleva 7 goles en 48 encuentros y también posee dos títulos importantes con el club. Ha ganado la Supercopa de Arabia Saudita en una ocasión, pero sin duda alguna el título más significativo, es la Liga de Campeones de Asia, que es el torneo de clubes más importantes del continente y le sirvió para jugar el Mundial de Clubes del año pasado.

Trayectoria de Carrillo

Inició su carrera en Alianza Lima y tras destacar en varias temporadas, decidió fichar por el Sporting de Lisboa. En el cuadro luso se quedó hasta el 2016, año en el que cambió de aires y se traspasó al Benfica. Tras eso, migró al fútbol ingles, hasta terminar en el Al Hilal, donde asegura estar mejor que nunca.