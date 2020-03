Luis Abram, el modelo a seguir para los juveniles peruanos según Jaime Duarte

Jaime Duarte lo confirma. El talento no basta para trascender hoy en el fútbol. Lejos quedaron sus épocas en las que las indisciplinas pasaban desapercibidas y en el que el profesionalismo era un plus mas no una constante. Hoy, el profesionalismo y una buena formación como persona deben ser la base para que un futbolista pueda trascender a nivel internacional y, en ese sentido, el encargado del departamento de cazatalentos de Alianza Lima puso como ejemplo a Luis Abram, zaguero titular de la Selección Peruana.

"Siempre me preguntan por los jugadores indisciplinados porque, seguramente, es lo que más vende, pero muy pocos lo hacen por aquellos jugadores que se comportan como verdaderos profesionales", analizó el mundialista peruano en una entrevista con 'ovacion.pe'.

"En ese rubro, pondero mucho lo de Luis Abram, un futbolista que no siendo extraordinario, pero es un buen ejemplo y aporta mucho para la formación de menores", explicó Jaime Duarte, un admirador del profesionalismo del defensa de Vélez Sarsfield.

"Y, ojo, que (Abram) ni si quiera fue formado en Alianza Lima para hablar bien de él, pero considero que debemos resaltar a este tipo de jugadores", abundó 'Chiquillo'.

A sus 24 años, Luis Abram es un futbolista indiscutible en la Selección Peruana y que ha dado los pasos correctos en su carrera deportiva: formado en Regatas, se enroló a Sporting Cristal en edad juvenil, debutó de la mano de Daniel Ahmed en 2014, se ganó el titularato a base de buenas actuaciones y dio el salto a la Superliga Argentina cuando apenas tenía 21 años.

Gracias a Gabriel Heinze, el seleccionado peruano ha dado un paso adelante en su carrera y ya es uno de los defensas más cotizados de la Superliga Argentina. Su salto a Europa puede darse más pronto que tarde. Mención aparte merece que no ha protagonizado ningún escándalo en su carrera.

El valor de Luis Abram en el mercado

Según la web Transfermarkt, el central de Vélez Sarsfield cuenta con un valor actual de 8,5 millones de euros. Vale decir que cuando pegó el salto al extranjero su precio era de apenas 450 mil.