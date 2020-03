¿Cristian Benavente iba a ser convocado para los partidos ante Paraguay y Brasil que fueron suspendidos?

La Selección Peruana se sumó a la campaña contra el coronavirus COVID -19. Varios jugadores participaron de un emotivo video de aliento para que los compatriotas acaten las medidas del gobierno de Martín Vizcarra. Con fe y mucha responsabilidad, vamos a ganar este partido complicado que probablemente se extienda del tiempo reglamentario.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, aparecen seleccionados como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Miguel Araujo, Sergio Peña, entre otros. Y lo que llamó poderosamente la atención de los hinchas de la Blanquirroja es la presencia de Cristian Benavente en el material audiovisual.

De hecho, más de uno piensa que el “Chaval” estuvo en consideración para los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil que fueron suspendidos por la coyuntura que afecta al deporte mundial. ¿Realmente Benavente estaba en la lista que Ricardo Gareca debió dar a conocer el pasado 13 de marzo?

Fuentes de la selección peruana le dijeron a Líbero que el volante ofensivo del Nantes no iba a ser convocado por el “Tigre”. El hecho de que haya salido su imagen en la campaña contra el coronavirus no tiene ninguna relación con la nómina del comando técnico. Es más, Farfán también aparece y no está recuperado de su lesión.

Sin embargo, volviendo al tema Benavente, el DT de la Blanquirroja no lo ha descartado para futuros llamados. El “Chaval” sabe muy bien que para volver tiene que jugar con regularidad en el Nantes de Francia. Sus cifras en la temporada 2019-2020 son discretos porque solo ha disputado 12 partidos (4 de titular, 8 ingresos como suplente).

La última vez que Benavente jugó por la selección fue el 16 de noviembre del 2019 en la derrota 0-1 ante Colombia en Estados Unidos válido por un amistoso FIFA. El juego del “Chaval” dejó la sensación de que no habría dejado satisfecho a Gareca, pero él sabe que siempre está siendo observado por el equipo de trabajo desde Videna.