Matías Pacheco: "La Selección Peruana siempre ha sido mi gran objetivo"

El volante peruano Matías Pacheco, es un futbolista de 18 años de edad, formado en la San Martín, que actualmente se encuentra creciendo profesionalmente en la Segunda División de Portugal. Desde tierras lusas, el jugador del Leixoes SC, reveló que desea formar parte de la Selección Peruana Sub-20.

Pacheco se encuentra feliz en Portugal, con esta nueva experiencia en el extranjero, el peruano seguirá moldeándose al nivel de los grandes clubes europeos, y como él señala: "Desde los entrenamientos te das cuenta que la exigencia física es mayor".

El mediocampista se refirió al comienzo de su carrera en Portugal, un inicio que no fue el esperado. "La verdad, es que no tuve mucha suerte, porque primero se demoró mi inscripción y ya cuando por fin podía jugar, logré debutar jugando cinco minutos y después sufrí una pequeña lesión. Parecía no ser muy grave, pero por no hacer caso y seguir entrenando se empeoró", agregó.

Una de las cosas más importantes, fue la revelación de que su meta a corto plazo es formar parte de la Selección Peruana Sub-20. "La Selección Peruana siempre ha sido mi gran objetivo y es por lo que más me esfuerzo. Quiero empezar a jugar lo más pronto posible, para que me tengan en cuenta allá y me puedan convocar para el próximo campeonato de la Sub-20", sentenció.

Recordemos que, en Portugal también se vive la crisis del coronavirus, por lo que el futbolista no es ajeno a esto. “Ahora con la pandemia, se suspendió el campeonato hasta nuevo aviso. Tuve mala suerte con la lesión y estamos esperando a que se reinicie el campeonato para volver a jugar. Con el tema del coronavirus, estamos acatando todas las medidas del país y de mi club”, finalizó.

¿Quien és Matías Pacheco?

Matías Pacheco ya ha contado con experiencia en el extranjero. En el 2018, con tan solo 17 años, llegó al Levante de España, procedente de la Universidad San Martín. En el cuadro ibérico disputó la División de Honor con el equipo juvenil.

Además, había sido observado por la Federación Peruana y es una clara opción para el Sudamericano Sub-20 del 2021..