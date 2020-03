Carlos Zambrano y cómo 'aprovechará' la para de Eliminatorias por el coronavirus

Siempre dentro de todo lo malo hay cosas buenas, cosas por rescatar. Esa es la actitud de Carlos Zambrano, zaguero de Boca Juniors y La Blanquirroja, a quien la para del fútbol mundial por la pandemia del Coronavirus le caerá bien.



El ‘León’, convertido últimamente en titular del armado de Ricardo Gareca, se iba a perder la fecha doble de Eliminatorias de marzo –ante Paraguay y Brasil- a causa de la fractura de costillas que sufrió en un cotejo con los “xeneizes”.

Con las clasificatorias suspendidas indefinidamente por ahora, el central tendrá tiempo de sobra para reestablecerse de su lesión. “Estuve cinco días internado en la clínica pero gracias a Dios ya me estoy recuperando”, indicó Zambrano a Movistar Deportes.



El ex Schalke 04 contó además quien lo está ayudando en su adaptación al “Mundo Boca”: Jorge el “Patrón” Bermúdez. “Llevo un mes y medio aquí. Las pocas veces que me he cruzado con él, él siempre ha estado aconsejándome, dándome ánimos, diciéndome que me ponga a punto porque el equipo me necesita”, relató.

Sin duda, palabras que le sirvieron de estímulo, más aún cuando venían de un personaje al que admiraba. “Uno siendo pequeño siempre ha admirado jugadores, y él era uno de los que en su posición se hacía respetar”, puntualizó.

A miles de kilómetros de distancia, el comando técnico de Ricardo Gareca, a través de la videoconferencia, viene monitoreando la evolución del zaguero. Es un hecho que para el reinicio de las Eliminatorias, posiblemente en septiembre, Zambrano llegará al 100%.