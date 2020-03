Será para la próxima: Selección Peruana debería estar en Asunción para enfrentar a Paraguay por Eliminatorias

En una fecha normal, hoy el país también debería estar más unido que nunca. La selección peruana estaría a solo unas horas de debutar ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Sin embargo, el agresivo avance del coronavirus COVID-19 motivó que la Conmebol, en una sensata decisión, postergue el inicio de las Eliminatorias hasta nuevo aviso.

¿Cuál hubiese sido el itinerario de la Blanquirroja?

El martes 24 de marzo, a las 4:00 p.m., la delegación nacional debería haber partido en vuelo charter rumbo a la capital paraguaya. En estos momentos, ya estarían en suelo guaraní hospedados en el Hotel Bourbon.

Las prácticas estaban programadas en el complejo deportivo del club Sportivo Luqueño, ubicado en la ciudad de Luque, la cuarta más poblada del país después de Asunción, Ciudad del Este y San Lorenzo.

El partido ante los dueños de casa estaba programado para el jueves 26 de marzo a las 5:30 p.m. (hora peruana). El vuelo de retorno a Perú iba a ser inmediatamente después del encuentro y el arribo a Lima estaba planificado para las primeras horas del viernes 27 de marzo.

Tras un breve descanso, el equipo se volvería a juntar en Videna para entrenar pensando en el partido contra Brasil, que estaba programado para el 31 de marzo a las 9:15 p.m.

¿Qué equipo titular iba a jugar ante Paraguay?

El once que podía haber iniciado las acciones ante Paraguay era con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Cabe señalar que para este debut, Ricardo Gareca no podía contar con Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún por lesión, mientras que Jefferson Farfán no iba a figurar en la lista de convocados porque aún no está en buen estado físico.

¿Quiénes iban a ser las sorpresas en la convocatoria?

Alberto Rodríguez, por su experiencia en Eliminatorias y gracias a la continuidad que tiene en Alianza Lima, iba a ocupar la plaza de Carlos Zambrano. Fernando Pacheco también estaba considerado para estos dos partidos. El delantero del Fluminense le había llenado los ojos al "Tigre" Ricardo Gareca.