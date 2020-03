Reacción de medios argentinos tras detención de Solano en cuarentena [FOTOS]

Nolberto Solano es noticia a nivel mundial por no cumplir con el aislamiento social obligatorio, pese a que el Gobierno dictaminó que iba a haber un control más estricto para evitar el contagio. Sin embargo, eso poco o nada pareció importarle al popular 'Ñol', quien estuvo en una fiesta.

Ante ello, medios argentinos informaron sobre el nuevo escándalo que involucra al exjugador de Boca Juniors y actual asistente del cuerpo técnico de Ricardo Gareca. "Ñol Solano, preso por violar la cuarentena", son algunos de los titulares que se leen.

Este último jueves, el presidente Martín Vizcarra dio un nuevo mensaje de la Nación informando que se ampliará el Estado de Emergencia hasta el 12 de abril, debido a los 580 casos confirmados de coronavirus. Asimismo, un control más estricto por el toque de queda, el cual no vienen acatando todos los peruanos.

'Ñol' Solano está incluido en los más de 21 mil ciudadanos que no cumplen con el aislamiento social obligatorio y quedó confirmado al hacerse público dichas imágenes en 'Magaly TV La Firme', donde se ve saliendo de una casa que no es suya y pasado las 8:00 p.m.

Su justificación fue insólita al decir que "los que no se pueden juntar son los que están infectados". En Argentina recogieron dichas declaraciones luego de ser intervenido y le dieron con "palo" por no cumplir con las medidas dictadas por el Gobierno peruano.

"Escándalo en Perú: detuvieron al ex Boca Nolberto Solano en una fiesta durante la cuarentena", se lee en el portal Infobae. "El Ñol Solano, preso por violar la cuarentena", en diario Olé. "Coronavirus: detienen al ex Boca Ñol Solano por violar la cuarentena en Perú", en Clarín. "Detuvieron a Nolberto Solano en Perú", en TyC Sports. "Ex Boca Ñol Solano detenido en Perú por violar la cuarentena del coronavirus", en Grupo La Provincia.

EL DATO:

En 2009, Nolberto Solano salió campeón nacional con Universitario de Deportes.