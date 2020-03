Nolberto Solano sigue en la selección peruana: Su futuro se resolverá cuando acabe el estado de emergencia

Marco Cabrera

La interna de la selección peruana está lastimada por lo que acaba de acontecer con Nolberto Solano. Hay posiciones divididas respecto a su continuidad. De momento, el “Maestrito” seguirá trabajando en Videna, pero cada vez con menos respaldo.

El comando técnico de la Blanquirroja liderado por Ricardo Gareca, la Dirección Deportiva al mando de Juan Carlos Oblitas y las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol se reunieron virtualmente esta mañana para analizar la situación de Solano.

Cruzaron información, observaron los videos, escucharon el descargo del implicado y luego le llamaron fuertemente la atención por no acatar la orden de inmovilización social para luchar contra el coronavirus y porque perjudicó la imagen de la selección. Hubo un tenso debate por la publicación de un comunicado de prensa que no contaba con el respaldo de todos.

Le ordenaron que pida disculpas públicas

La primera indicación para Solano fue que salga inmediatamente en los medios de comunicación a pedir disculpas por asistir a una reunión en pleno estado de emergencia y por las declaraciones subidas de tono que dio a una emisora luego del incidente.

"Pido disculpas, tuve una conversación acalorada (con el periodista Jaime Chincha) por la situación que viví. Estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores", señaló Solano este viernes en RPP.

"Una vecina me invitó a almorzar, no había más de cinco o seis personas, no estuve en una fiesta”, aclaró el exfutbolista del Newcastle de Inglaterra y Universitario de Deportes.

Decisión después de la cuarentena

LÍBERO también pudo conocer que la FPF y la selección peruana no van a tomar una decisión radical sobre el caso Solano en medio de esta coyuntura complicada para el país por el COVID-19. El vínculo laboral no se pude resolver por internet.

Sin embargo, luego del estado de emergencia, en Videna se volverá a realizar una reunión con todos los actores presentes para definir el futuro de Nolberto Solano, quien ya había perdido el crédito por la discreta participación de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Preolímpico de Colombia.

Nolberto Solano se mantendrá momentáneamente en el comando técnico de la selección peruana, ello dado que su situación se definirá cuando el gobierno de Martín Vizcarra levante la orden de cuarentena.

Sentimientos encontrados

La posición de la directiva de la FPF es clara: Solano no debe continuar porque las normas son para todos y él, como referente del fútbol peruano, debió dar el ejemplo.

“Si “Ñol” separó de la Sub 23 a Kevin Quevedo por indisciplina y por faltar a un compromiso con la selección, ¿por qué su caso debería pasar por agua tibia?”, nos dijeron en Videna.

La postura del área deportiva es esperar estos 13 días calendarios con prudencia para tomar una decisión final. Gareca y Oblitas también están mortificados. Solo el tiempo dirá si el caso Solano se enfría y todo sigue normal o si llegó el fin de su ciclo en la FPF.