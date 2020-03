Nolberto Solano publica carta: "Asumiré las consecuencias de mis actos"

El asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, pidió disculpas por no haber acatado la cuarentena decretada por el Gobierno por la pandemia generada por el coronavirus: 'Ñol' expresó una vez más su arrepentimiento.

"Escribo esta carta con la única intención de disculparme ante todos ustedes por haber desacatado las normas sanitarias impuestas por el Gobierno en el estado de emergencia que vive el país, el último jueves 26 de marzo. La salud y la vida son y deben ser temas primordiales para todos nosotros, en especial en la seria situación por la que el planeta está atravesando", indicó en una carta abierta para el público.

"Durante toda mi vida, he buscado lo mejor para mi país y luchado por eso, y lo seguiré haciendo siempre. En ese sentido, soy consciente del error que cometí y asumiré las consecuencias de mis actos con la mayor responsabilidad, como corresponde a cualquier ciudadano que desacate una norma vigente en nuestro país", agregó.

Se evalúa la permanencia de la selección peruana

La permanencia de Nolberto Solano en la selección peruana se encuentra en evaluación. Según pudo conocer Líbero, a raíz de este escándalo, los directivos de la FPF meditan la posibilidad de separarlo del comando técnico liderado por Ricardo Gareca.

"Como deportistas, a veces no tenemos noción total del impacto que tienen nuestros actos fuera de una cancha. Más allá de no tratarse de una inconducta profesional (es época de receso) si es una inconducta ciudadana. Estas horas de angustia me han permitido pensar, que así como alguna vez hice feliz a mucha gente dentro de una cancha en un mismo instante, también puedo ser capaz, sin querer, de cometer errores que generen molestia y fastidio generalizados. Nunca se deja de aprender y esta es una lección más que la vida me da ahora", destacó.

"Por eso dentro de lo negativo de esta situación, espero que al menos sirva como contraejemplo para todos, especialmente para la niñez y la juventud, de qué es lo que ningún peruano o peruana debe hacer dentro de esta cuarentena. Hoy me toca a mí pasarla muy mal por lo sucedido, pero eso es secundario si logramos que nadie más incumpla las normas que se han establecido con el fin de ganarle juntos el partido a esta crisis", mencionó.

Finalmente, volvió a reiterar su arrepentimiento por lo sucedido y a su vez indicó que respeta las leyes de nuestro país. "Sin más que añadir, me despido de ustedes reiterando mi profundo arrepentimiento público y respeto por nuestro Perú y sus leyes", concluyó.