¿Indirecta a Solano? Roberto ‘Chorri’ Palacios aseguró que trabajaría con gusto en la FPF

Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, fue el centro de la polémica la noche del pasado jueves al ser arrestado por la Policía Nacional al desacatar el aislamiento social obligatorio en una vivienda de La Molina.

Y a dos días de dicho escándalo protagonizado por ‘Ñol’ Solano, otro referente de su generación como lo es Roberto ‘Chorrillano’ Palacios, utilizó su cuenta de Twitter para someterse a cualquier consulta que le hagan sus seguidores para matar el tiempo durante este encierro.

De inmediato, uno usuario de Twitter consultó al ex Sporting Cristal si estaría dispuesto a ser el reemplazante de Nolberto Solano si es que este deje de ser asistente de Ricardo Gareca. Palacios no esquivó dicha pregunta y sorprendió con su respuesta: “Si la FPF me necesita en cualquier puesto que pueda ayudar a mi selección, con gusto iría”.

No obstante, el exjugador de la Selección Peruana evitó dar alguna opinión respecto a accionar de Nolberto Solano quien fue detenido la noche del pasado jueves. Como se recuerda, ambos personajes no tuvieron una buena relación en su pasado como futbolistas e incluso Palacios acusó a ‘Ñol’ de frustrar su pase al fútbol extranjero.

Fiscalía abre investigación contra Nolberto Solano por incumplir aislamiento social

Se supo que la Fiscalía de La Molina le abrió una investigación por incumplir el aislamiento social obligatorio, por ello, y tras el expediente iniciado por la entidad en mención, será el Ministerio Público quien tipifique el delito. La fiscal a cargo de la investigación es María Pilar Fernández.

Nolberto Solano será investigado preliminarmente por los delitos contra la salud pública en la modalidad de violación de medicinas sanitarias y de violencia o resistencia a la autoridad en agravio del Estado.