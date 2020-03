Te Amo Perú: Se cumplen 20 años de aquella famosa celebración de Roberto Palacios

Perú iniciaba, como todas las ediciones de las Eliminatorias, con la ilusión de clasificar al Mundial. La Federación Peruana de Fútbol determinó que Francisco Maturana sea el encargado de llevarnos a nueva cita tras, en ese entonces, 20 años de ausencia.

El 'Pacho' llegaba con los mejores galones en su carrera: venía de alcanzar el título de la Copa América 2001 con la selección de Colombia, combinado que alcanzaría sus mejores momentos bajo su mando. Clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994 (fue considerada candidata a pelear el título) y durante ese proceso le asentó la histórica goleada de 5-0 a Argentina en Buenos Aires.

Tal y como lo hizo en su país natal, Maturana decidió soportar su proceso en jugadores que ya venían destacando, entre ellos, Roberto Palacios. El 'Chorri' había sido figura indiscutible en Sporting Cristal: alcanzó el tricampeonato con la 'celeste'.

Perú vs Paraguay: La histórica celebración del 'Chorri'

29 de marzo de 2000. Perú iniciaba el proceso Eliminatorio rumbo a Corea-Japón 2002 ante Paraguay. Según el sorteo, a la 'Bicolor' le tocó iniciar de local (en la edición de Francia 1998 jugó de visita ante Ecuador y cayó por 4-1 en Guayaquil).

Maturana alistó el siguiente once para vencer a la 'Albirroja' de Sergio Markarián: Óscar Ibañez; Miguel Rebosio, Percy Olivares, Juan Pajuelo y Jorge Soto; Juan Jayo, José Del Solar, Roberto Palacios Nolberto Solano; Ysrael Zuñiga y Claudio Pizarro.

El partido se terminó abriendo a los 55 minutos tras anotación de Solano desde los doce pasos. Cinco minutos después, Roberto Palacios sería el encargado de sentenciar el duelo con una 'pinturita': eludió a dos rivales y venció la resistencia de Chilavert.

La inmortal foto vendría después: Palacios - jugador en ese entonces del Tecos de la Liga MX - se despojó de la 'Bicolor' para mostrar una camiseta roja con un slogan que marcaría la historia: "Te Amo Perú".

"El “Te amo Perú” nace en mí leyendo diarios, viendo TV, escuchando a la gente cómo se puede hablar muchas veces mal de nuestro Perú. Cuando debemos sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos. En esos años no existía el boom de lo que es hoy nuestra gastronomía, pero siempre se comía rico; Machu Picchu nunca había sido remodelado ni pintado, pero seguía siendo el majestuoso Machu Picchu envidia del mundo y de los millones de turistas hoy sin visitas", exclamó el Chorri.

"Consulté con un abogado amigo, pero me dijo que iba a resultar un trámite muy engorroso en Indecopi porque cualquier peruano puede hacer lo mismo con el derecho que le asiste por haber nacido en el Perú. Me fui a jugar a México y me olvidé del asunto, además que nunca pensé hacer plata con un sentimiento que nació de lo más hondo de mi ser. Solo busqué sentimiento y respaldo a la selección", concluyó.