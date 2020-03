Sergio Peña sobre ser reemplazado por Paolo Guerrero en Rusia 2018: "Entendí que debía irme contento"

La ilusión de cualquier futbolista es llegar a un Mundial representando a su país. Este es el caso de Sergio Peña, que vio de cerca la posibilidad de estar en uno, pero poco antes de hacer su sueño realidad, tuvo que decirle adiós a Rusia 2018.

Como recordamos, por ese entonces, el fútbol nacional estaba consternado debido a un fallo en contra de Paolo Guerrero, que quien debido a un resultado analítico adverso, fue castigado con varios meses fuera del fútbol. Esto le costó el partido de la clasificación ante Nueva Zelanda.

El 'Depredador' hizo de todo y acudió a todos los lugares posibles para que el fallo pueda dar a su favor, y luego de mucho tiempo logró conseguir un especie de permiso para jugar en el Mundial de Rusia 2018, misma fiesta a la cual fuimos llamados luego de 36 años de agonía.

Sin embargo, cuando esta resolución salió y el Perú se puso de pie para darle la bienvenida una vez más a uno de los artífices de nuestra clasificación, Sergio Peña se jugaba un partido aparte, pues ya estaba concentrado con la Selección en Austria, y lamentablemente tuvo que volver para ceder su cupo al capitán.

En ese entonces, la impotencia se pudo haber apoderado de él, pero como hoy contó en una transmisión vía las redes sociales de Alexandra Horler, Peña tuvo una 'charla técnica' con Farfán, Carrillo y el propio Guerrero.

“Fue muy complicado para mí y me afectó muchísimo. Recuerdo que, ni bien me dieron la noticia, le escribí a Paolo, quien a los pocos segundos me tocó la puerta de mi habitación. Se apareció con Jefferson y Carrillo, quien es mi mejor amigo en el fútbol. Me hablaron muy bonito y entendí que debía irme contento porque formaba parte del grupo que clasificó a un Mundial después de 36 años", comentó.

Además agregó: “Cada vez que estoy con la Selección quisiera que no termine nunca ese momento y sin duda el día más feliz fue cuando clasificamos al Mundial. ¿Si recuerdo mi partido del debut? Claro que sí, fue en la Bombonera. Ese día se me salió el hombro y no quería salir, incluso cada vez que corría trataba de colocarme el hombro, pero luego no pude más y tuve que ser reemplazado”.

