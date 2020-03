Percy Prado: "Quiero jugar en la selección. Sería un honor"

Durante los últimos meses el nombre de Percy Prado ha estado dando vueltas en La Videna como un posible jugador convocable para cuando Ricardo Gareca lo crea conveniente y él, muy orgulloso, parece estar muy expectante a que ello suceda.

Percy Prado, lateral derecho que milita en el Nantes junto a Cristian Benavente, aseguró que sueña con estar en la selección peruana y trabajará al máximo para recibir una convocatoria.

"Quiero estar ahí, jugando en la selección. Sería un gran honor para mí. Daré todo de mí para recibir una convocatoria", dijo el futbolista peruano de 24 años para Movistar Deportes.

Como buen hincha de la 'Blanquirroja', Prado no se pierde ningún partido de la selección sin importar la hora en la que sea el partido.

"He visto todos los partidos de Perú. Me despierto en la madrugada sin importar la hora. No me pierdo ninguno", añadió.

Por último, el mismo futbolista confirmó que ya tuvo una conversación con Ricardo Gareca. "Eso me emocionó", aseguró.

En lo que va de la temporada, son tres partidos los que Prado ha jugado con el Nates, de los cuales 2 ha sido como titular.