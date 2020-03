La confesión de Ricardo Gareca: "Supe resolver los problemas adentro y no entré en conflictos con nadie"

Ricardo Gareca siempre fue un tipo frontal, directo. A veces impulsivo. Los años en el fútbol le han dado la experiencia necesaria para saber manejar grupos. El éxito en la selección peruana es una prueba visible.

Revisando los archivos periodísticos de año 2009 encontramos una entrevista que le hizo la revista El Gráfico, donde el entonces técnico campeón con Vélez Sarsfield y Universitario reveló detalles de su estilo de trabajo.

El máximo orgullo de su carrera

"Que en un ambiente tan competitivo como el del fútbol, supe resolver los problemas puertas adentro y no entré en conflictos con nadie. No es fácil, eh. Eso me pone orgulloso".

¿El DT tiene que saber más de fútbol o de grupos?

"Están ligados ambos conceptos: si sos un gran conductor pero tenés poco trabajo de campo, en definitiva te desmerece; si sabés mucho de fútbol pero chocás y no arreglás los problemas del plantel, no vas a ningún lado.

Si tengo que elegir entre una cosa y otra, me parece más importante el rol como conductor, porque si el DT está bien con el plantel, las falencias que pueda tener, el grupo mismo se encarga de enderezarlas, forman como una comunión entre técnico y plantel y tiran y se respaldan. Si no hay una buena conducción, empiezan las divisiones y se complica todo".

Cuidado con los serruchos

"La verdad, no me vas a creer, nunca me detuve a pensar si alguien me está serruchando el piso o no. No me interesó nunca nada, siempre intenté tener buena relación con la gente de las Inferiores y nunca le negué información a nadie pensando en que por ahí me estaban serruchando el piso. Ya bastante presión tengo en mi trabajo para yo autopresionarme por si alguien quiere ocupar mi lugar o si habla mierda de mí".

La situación de Nolberto Solano

Así es la filosofía del "Flaco", uno de los pocos privilegiados que en su época de jugador defendió las camisetas de Boca Juniors y River Plate, los dos más grandes de Argentina.

Ahora como entrenador de la selección peruana, en situaciones complicadas, Gareca suele mantener la cordura. Sin embargo, cuando tiene que poner mano dura no lo duda. Juan Vargas, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano pueden dar fe de ello.

Hoy el DT de la Blanquirroja tiene la última palabra sobre el caso Nolberto Solano. En estos días de cuarentena el "Tigre" evaluará los hechos y luego, con todas las partes reunidas presencialmente en Videna, dará a conocer su veredicto. Los días del "Maestrito" en la Federación Peruana de Fútbol estarían contados.