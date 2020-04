Yoshimar Yotún bromeó con el penal fallado de Christian Cueva en Rusia 2018

El buen ánimo de los futbolistas peruanos en el extranjero no falta en estos momentos donde gran parte del mundo se encuentra cumpliendo el aislamiento social. Ese es el caso de Yoshimar Yotún quien en medio de su confinamiento se animó a recordar a su amigo y compañero de la Selección Peruana, Christian Cueva.

En una entrevista para Movistar Deportes 'Yoshi' recordó a 'Cuevita' y hasta le jugó una pícara broma con el tema del recordado penal errado del volante en el pasado Mundial de Rusia 2018, cuando la Selección Peruana cayó 1-0 en el debut frente a su similar de Dinamarca.

“Mi hijo estaba planeado para nacer el 19 de junio, pero por la culpa de Cueva que falló el penal mi esposa se alteró y nació el 17” dijo entre risas Yotún en la entrevista con el periodista Michael Succar a través de una videollamada, ya que el volante del Cruz Azul se encuentra cumpliendo el aislamiento en México.

No obstante y poniéndose algo más serio 'Yoshi' después defendió de las críticas al jugador del Pachuca “¿Cuándo has visto un jugador que haya pateado un penal y no haya fallado? Esto no se trata de que Cueva haya fallado, cualquiera lo pudo hacer“, sostuvo.

Además el ex Sporting Cristal le auguró un buen futuro para 'Aladino' en el fútbol mexicano, torneo al que llegó esta temporada tras dejar el Santos de Brasil.

“Sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que está en un equipo que él ha escogido, se va a recuperar y volverá a su nivel. Él es muy importante en la selección, cuando está fisicamente bien y mentalizado hace lo suyo", sentenció.