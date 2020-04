André Carrilo: "Por ahora no está en mis planes regresar a Europa"

André Carrillo, delantero de la selección peruana, resaltó que la llegada de Ricardo Gareca como entrenador fue muy positiva porque aportó muchísimo, en especial en el tema de disciplina.

Al ser preguntado por Sergio Markarián y Ricardo Gareca, André Carrillo sostuvo que ambos tienen diferentes formas de pensar y que 'El Tigre' fue un poco más recto.

"Los dos tienen diferentes formas de pensar. Ricardo Gareca llegó con una mentalidad más recta a nivel de disciplina y eso sirvió bastante. A veces no estamos de acuerdo pero es importante la disciplina para lograr los objetivos", señaló 'La Culebra' para Movistar Deportes.

El exdelantero de Alianza Lima reveló que a Ricardo Gareca le gustaría que no juegue en Arabia Saudita pero también reveló que le puso los puntos sobre las íes.

"A él le gustaría que esté en otra liga, quizás en Europa pero son decisiones que uno toma y fui claro. Le dije que estoy contento acá y estoy jugando. No tengo motivos para irme", comentó el jugador del Al Hilal.

"No he venido a relajarme a Arabia Saudita. Estoy seguro que muchos futbolistas no rendirían acá porque es una liga muy competitiva. No está en mis planes regresar a Europa", añadió el peruano.