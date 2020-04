Ramos le respondió a Farfán tras amenaza de sacarlo del grupo de WhatsApp de la selección

La Selección Peruana no pudo iniciar su camino en las Eliminatorias a Qatar 2022 debido a la crisis por el avance del coronavirus en nuestro país y el resto de Sudamérica. Sin embargo, los jugadores nacionales habitualmente convocados por Ricardo Gareca continúan en comunicación mediante el famoso grupo de WhatsApp de la Bicolor.

No obstante, existen jugadores como el caso de Christian Ramos que, desde hace buen tiempo no continúan en la Selección Peruana, siguen perteneciendo a este grupo y que podrían salir en los próximos días tal como lo anunció el propio Jefferson Farfán.

Sin embargo, el excentral de Alianza Lima, Universitario, entre otros, no se quedó callado y respondió al delantero de Lokomotiv durante una entrevista con Movistar: “No me han sacado del grupo de WhatsApp solo que Jefferson es ‘chacotero’. Además soy bien amigo de Tapia y Advíncula, que son los que meten y sacan del grupo y me han dicho que no me van a sacar”.

Por otro lado, y consiente de la competencia que existe en su puesto en la actual Selección Peruana, Ramos afirmó que con continuidad y mucho trabajo podría ser considerado nuevamente por Ricardo Gareca.

“Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la selección peruana. Me muero por regresar, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes“, sentenció el futbolista de César Vallejo.