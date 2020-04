Coronavirus: Emotiva narración de Daniel Peredo para ‘revertir el partido’ ante el COVID-19 [VIDEO]

Daniel Peredo perdió la vida hace un par de años, pero su voz sigue siendo recordada por todos en el Perú. El recordado narrador hoy vuelve a tomar protagonismo, en medio de un partido que resulta complicado para los peruanos, con recomendaciones claves, como en el fútbol.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encargó de hacer un video bien ordenado, que muestra dos aspectos claros, por un lado los ciudadanos peruanos cometiendo todavía errores a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y por el otro el presidente Martín Vizcarra, tratando de ordenarlos.

Tal cual parecería un partido de fútbol de la Selección Peruana y su entrenador, ha sido la sensación generada por este emotivo. “Nuestra voz tuvo que regresar para darnos un mensaje”, señala el video al inicio, en clara referencia a Daniel Peredo, siempre identificado con la bicolor.

“No fue un buen partido de Perú. Hay que decirlo, sinceramente no fue un buen partido de Perú. Otra vez, es increíble. No, no entremos a esto que no nos conviene. Estamos cometiendo demasiados errores. No jugamos bien”, se escucha en el video, con imágenes de detenidos a pesar de la orden de aislamiento.

Sin embargo, tras ese llamado de atención, llegan los consejos, con frases célebres que utilizó Daniel Peredo a lo largo de su carrera. “Hay que jugar con mucha inteligencia el partido. Calma, calma, es lo que más necesitamos”, se puede escuchar en el relato.

“No me pidas pausa, una sola fuerza, Perú. Por el país, el que pensó que era fácil, no lo es. Todavía tenemos posibilidades, si hemos esperado tanto, porque no podemos esperar un poco más. Nos vuelve a hacer ilusionar, nos vuelve a hacer soñar. Hay que esperar un poco más”, cierra el video.

Así como dice Daniel Peredo, el trabajo colectivo será esencial para vencer en este partido al COVID-19.