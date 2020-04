Luis Advíncula reveló haber sido víctima de racismo y peleó con el agresor

El lateral derecho de la selección peruana y Rayo Vallecano, Luis Advíncula, confesó un infortunado suceso que le tocó vivir durante su paso por Hoffenheim, club alemán al que llegó en la temporada 2012/13 procedente de Sporting Cristal.

“Por mi carácter yo me llevo bien con todos”, inició su relato en una entrevista con Movistar Deportes. No obstante, un hecho lo terminó llevando al límite y ello generó que reaccione contra el agresor durante un entrenamiento.

“Una sola vez me llevé mal con un compañero, era de padre alemán y madre rusa. Él era ‘color hoja bond’ (raza blanca), además era lateral derecho, y sentía que hablaba da mí”, comentó.

“Yo no le entendía nada, pero sentía que hablaba de mi. En el campo hacíamos juego reducido, jugábamos en el mismo equipo y no me la pasaba”, acotó.

Luis Advíncula reveló que fue multado

Luis Advíncula no llegó a identificar al futbolista en mención. El citado jugador europeo colmó la paciencia del elemento peruano quien reaccionó tirándole su cereal. “Me senté a su lado y él se fue a otra mesa”, relató.

“Le tiré el cereal. A mi me terminaron multando, me suspendieron. Este tipo es racista le decía, él me insultaba en alemán y yo en español”, confesó entre risas el asiduo llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana.