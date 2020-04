Carlos Zambrano revela broma que le hizo a Advíncula: "El hubiese sido ladrón por su velocidad”

Carlos Zambrano en un enlace con ESPN contó detalles de su carrera y hasta se animó a bromear un poco con lo que hubiera sido de no ser futbolista, pues recordó la respuesta que dio Luis Advíncula, cuando le preguntaron lo mismo.

El central de Boca Juniors que se encuentra cumpliendo con la cuarentena en su casa, contó que la interrogante de que hubiera sido de no ser fubolista, es algo que se preguntan en la interna de la Selección Peruana.

Sin embargo, la interrogante no parece tener una respuesta concreta, pero el que es él más 'troleado' por esto es sin duda Luis Advíncula, pues Zambrano así lo confesó.

“De no ser futbolista, él hubiese sido ladrón por su velocidad”, fue lo que le dijo el jugador xeneize, pero Advíncula no se quedo callado y le dijo que hubiese querido ser doctor o ingeniero a lo que Zambrano volvió a decir: “si tú no has estudiado”.

Esto es una muestra que confirma el buen ambiente que se vive entre los jugadores de la Selección Peruana, pues se han caracterizado por ser un equipo unido, algo que se ve reflejado en el campo.

Carlos Zambrano aprovecha esta para por la pandemia del coronavirus para recuperarse de la lesión en las costillas que sufrió en el partido ante Gimnasia de la Plata por el título de la Superliga Argentina.