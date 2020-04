¿Cómo funciona el WhatsApp de la Selección Peruana? Luis Advíncula resuelve todas las dudas

Últimas noticias. En tiempos de cuarentena debido al coronavirus, los futbolistas de la Selección Peruana aprovechan las redes sociales para acercar más al público mediante transmisiones en vivo.

Asimismo - hace unas semanas - el WhatsApp de la Selección Peruana volvió a ser noticia tras la revelación de Christian Ramos, quien aseguró que no saldrá del grupo, aunque el resto de miembros comenten lo contrario.

"No me han sacado el grupo de WhatsApp solo que Jefferson (Farfán) es 'chacotero'. Además, soy bien amigo de Tapia y Advíncula, quienes son los que meten y sacan del grupo. Ellos me han dicho que no me van a sacar", manifestó Ramos a Movistar.

Frente a esto, Luis Advíncula decidió terminar con los rumores y explicó el mecanismo que sigue el chat grupal de WhatsApp de la Selección Peruana. El popular 'Bolt' no se guardó nada.

"No han sacado a nadie, (Christian) Ramitos está presente siempre. Dese grupo nadie, solo entra gente. Para entrar no te autoriza nadie, ni bien estás convocado entras porque ahí ponen los horarios de entrenamiento y los días de las charlas", expresó Advíncula a Movistar Deportes.

En tanto, Luis Advíncula detalló el contenido que suelen compartir los integrantes del combinado bicolor en dicha app. "Hay memes, hay todo en ese chat. No es que agarren de punto a alguien, si hay alguna declaración de quien sea, lo mandan al chat y lo destruyen. Pero, queda claro que solo entra gente, nadie sale", agregó.

