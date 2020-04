Jefferson Farfán aclaró polémico comentario tras reducción salarial en Lokomotiv

Jefferson Farfán fue el centro de la polémica en las últimas horas luego de emitir un polémico comentario tras conocerse la reducción salarial que realizará el Lokomotiv tras la crisis sanitaria que vive Rusia por el coronavirus.

El delantero de la Selección Peruana afirmó que se pueden con cualquier cosa menos con su dinero: "Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento".

Sin embargo, el delantero de Lokomotiv volvió a utilizar sus redes sociales para aclarar que estas declaraciones se han malinterpretado, pues todo se trato de una broma con su amigo de toda la vida Roberto Guizasola.

“Lamentablemente se ha mal interpretado un comentario que hice en son de broma con mi amigo de siempre, Roberto Guizasola, vía un chat en vivo que hicimos. Entre las tantas bromas que nos hicimos salió que yo no estaba de acuerdo con la reducción de salario que acordamos todos los jugadores con mi Club, el Lokomotiv. Esto ya estaba acordado entre nosotros y el Club varios días antes de mi chat en vivo”, escribió Jefferson Farfán en su extenso mensaje.

“Quiero aclarar que era parte de una broma y que estoy de acuerdo con el acuerdo que hemos llegado todos mis compañeros con el Club. En las épocas difíciles es cuando más debe resaltar nuestra solidaridad y comprensión con los demás y por ello apoyo a mi Club más que nunca”, finalizó.