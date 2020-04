Wilder Cartagena: "Espero volver pronto a la Selección Peruana"

Añora la blanquirroja. Wilder Cartagena puede preciarse de haber jugado un Mundial mas no ser un indiscutible en la Selección Peruana. Y es que el volante de Godoy Cruz cuenta con una fuerte competencia por el puesto con Renato Tapia y Pedro Aquino, sin embargo, aquello no lo amilana y sí lo empuja a priorizar su crecimiento futbolístico en el extranjero.

En ese sentido se puede explicar la partida del volante de Alianza Lima con destino a Godoy Cruz, club en el que ya es indiscutible en el once titular y en el que enlazó cinco partidos consecutivos hasta que el coronavirus interrumpió el fútbol en la gran mayoría de ligas del mundo.

A la espera del retorno del fútbol, Wilder Cartagena no negó que la Selección Peruana le quita el sueño. "Si bien el profe no me dijo por qué no me llevó a la Copa América o por qué no estuve convocado en otros llamados. Sé el año pasado no tuve mucha continuidad. Creo que ese fue el factor. Ahora trato de dar lo mejor de mí y poder volver pronto", explicó el futbolista de 25 años en una entrevista con 'Revista Blanquiazul'.

Los directos de Instagram están significando una innovación en medio de esta pandemia y, principalmente, por las distintas revelaciones de los entrevistados. En ese sentido, Cartagena contó que José Guillermo del Solar lo quiso llevar a la Ciudad de la Eterna Primavera.

"Siempre he dicho que 'Chemo' es como un papá para mí. Siempre ha tratado de sacar lo mejor de mí. Tuvimos contacto, pero le dije que mi idea era salir al extranjero. A la gente de Alianza también le dije lo mismo, que esperaría una oferta hasta último momento de afuera", reveló Wilder, dirigido por Del Solar en la San Martín versión 2016.

Surgido de las menores de Alianza Lima, Cartagena supo debutar con la camiseta blanquiazul siendo un menor de edad y emigrar al extranjero antes de los 20 años. No le fue bien, pero supo crecer y revalorizarse en la San Martín, jugar en la Liga MX y pegar la vuelta al club de sus amores para el 2019.

Indiscutible con Miguel Ángel Russo, el volante perdió terreno con Pablo Bengoechea y, para colmo, se quedó con las ganas de gritar campeón al perder la final nacional ante Binacional. Ahora bien, con mucha carrera por delante, los sueños de color blanquiazul no acaban para Wilder: "Espero volver en algún momento a Alianza y tener mi revancha consiguiendo el título".

Pablo Bengoechea

Pese a no ser indiscutible bajo el mando del uruguayo, Wilder Cartagena valoró el liderazgo y sapiencia de su antiguo entrenador. "Era un técnico que sabía convencer. Más allá de la crítica por la forma de juego del equipo, él nos convencía de que podíamos ganar y así se conseguían los resultados", expresó.