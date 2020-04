Paolo Guerrero: "Zé Roberto me dijo que 'Kukín' Flores era mejor que Maradona"

Los delanteros de la selección peruana, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, protagonizaron una amena conversación a través de Instagram. Los referentes de la 'Bicolor' decidieron realizar una transmisión en vivo, en la referida red social, para deleite de sus seguidores.

El 'Depredador' y la 'Foca' desarrollaron varios temas y se animaron a contar algunas anécdotas. Una de ellas estaba referida sobre el mítico ex volante de Sport Boys, Carlos 'Kukín' Flores, quien fue elogiado por un histórico de la selección de Brasil, Zé Roberto.

"Compare a mí me hubiese gustado con mi tío 'Kukín'", indicó Paolo Guerrero a Farfán. El jugador del Lokomotiv de Rusia apoyó esa afirmación. "Sí, obviamente. Ese era el verdadero crack. Crack de cracks".

"Es más, es como para decirle tío, no corras. Solamente que te de la pelota al pie y tú ya administra como quieres", agregó Farfán. "Él es de la categoría de Zé Roberto y el tío Zé un día me dijo 'Oe Paolo un día fui en ese tiempo', no recuerdo en que equipo jugaba el tío Zé que lo llevaron a un campeonato a Europa", relata Guerrero.

Zé Roberto sobre Kukín Flores: "Era mejor que Maradona"

El reconocimiento de Brasil hacia Paolo Guerrero le ha permitido codearse con futbolistas de élite. Como se ha mencionado anteriormente, Zé Roberto, ex jugador de la 'Canarinha', le comentó que el juego de un 'morenito peruano' era mejor que era el de Diego Armando Maradona.

"Paolo, había un diez. Un 'morenito' que jugaba mucho, peruano. Yo comencé a pensar y dije es Kukín", acotó el 'Depredador'. "¿No era Waldir Sáenz", preguntó entre risas Farfán. "(risas) No porque el tío Kukín viajaba cuando estaba en Cantolao. (Zé Roberto) me decía que jugaba mucho, mejor que Maradona. Abusivo",

"Yo también lo he visto jugar cuando era chico", declara Farfán. "¿Te acuerdas cuando llegó a Alianza? Que abuso. Qué calidoso", exclamó el ex jugador íntimo.

Carlos Kukín Flores fue formado en la Academia Cantolao y con el 'Delfín' llegó a realizar giras por Europa que le permitieron perfeccionar su juego. En un programa de entretenimiento, reveló haber hecho una travesura en uno de los países del 'Viejo Continente'. Así de inquieto, era con el esférico dentro de un terreno de juego. Dios lo tenga en su gloria al buen Carlos Antonio Flores Murillo.