Ricardo Gareca rompería su vínculo con la selección peruana si las Eliminatorias se juegan en el 2021

Este martes el directivo de Concacaf y FIFA, Victor Montagliani, señaló a la agencia AP que el fútbol internacional de selecciones podría postergarse hasta el año 2021 porque la prioridad es poner al día el calendario de las competencias locales.

Con el avance agresivo del COVID-19, los gobiernos no contemplan la posibilidad de dar luz verde a las actividades sociales. En Perú, el Primer Ministro, Vicente Zeballos, advirtió que el fútbol, el cine y los espectáculos artísticos están suspendidos indefinidamente.

La Federación Peruana de Fútbol ha reducido en 25% los sueldos del comando técnico de la selección, gerentes y altos funcionarios para mitigar el impacto económico que está provocando la pandemia. Pero el panorama podría seguir oscureciendo.

Los ingresos por taquillas, auspiciadores, derechos de TV y Copa América han quedado congelados hasta el reinicio de la actividad futbolística y según lo anunciado por Victor Montagliani, las selecciones no jugarían hasta el próximo año.

La Conmebol repartirá 75 millones de dólares a sus asociaciones miembro para aliviar la crisis. La FPF recibirá aproximadamente 2 millones y el destino de ese dinero sería a favor los clubes profesionales que necesitan con urgencia un salvavidas económico.

LÍBERO se comunicó con fuentes de la FPF y nos respondieron que mientras no exista un pronunciamiento oficial de Conmebol y FIFA, no pueden adelantar opinión para no caer en especulaciones.

El “Tigre” Ricardo Gareca estaría muy preocupado porque la postergación de las Eliminatorias hasta el 2021 alteraría su plan de trabajo y su contrato sería revisado porque este año no habría actividad a nivel de selecciones.

El Gobierno peruano promulgó un Decreto de Urgencia que establece la aplicación, como medida excepcional, de la suspensión perfecta de labores que implica licencia sin remuneración por hasta 90 días (3 meses) máximo.

¿Aplicará para el caso de Gareca y su comando técnico? La FPF esperará con prudencia porque la idea es no tomar decisiones radicales para proteger la estabilidad laboral de sus colaboradores.