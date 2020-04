Yoshimar Yotún sobre coronavirus: "La cuarentena me ha ayudado a recuperarme"

Antes que el coronavirus se transformara en la pandemia mundial que ha provocado en la inmovilización parcial de un importante porcentaje de la población, Yoshimar Yotún apuntaba a ser la gran baja de la Selección Peruana para el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022. Ahora bien, sin fecha de vuelta para el deporte rey, el volante de Cruz Azul puede respirar tranquilo porque su caprichosa lesión ya está siendo cosa del pasado.

Pilar de Cruz Azul, al volante peruano se le recrudeció una lesión en el pie izquierdo sufrida en diciembre y que motivó a que sea intervenido quirúrjicamente con éxito de una fisura por estrés del quinto hueso del metatarso izquierdo.

En ese sentido, Yoshimar Yotún agradeció el apoyo de su equipo para que complete su recuperación en casa cuando el aislamiento social todavía no era una obligación en México. "El club me dio todos los implementos para hacer la recuperación en casa. Pedí eso porque tengo niños y me da temor ir a las instalaciones de Cruz Azul", detalló el chalaco en una entrevista a 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

"El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más. Por mí, quisiera estar corriendo, el receso me ayuda a recuperarme y no perderme muchos partidos. Estoy mucho mejor", abundó el volante de Cruz Azul.

Vale destacar que la 'Máquina Cementera' era el actual líder de la Liga MX con 22 puntos en 10 fechas hasta que el Clausura 2020 fue interrumpido debido al brote del coronavirus en México.

¿Cuándo vuelve la Liga MX?

Según 'Récord', la Secretaría de Salud le recomendó a las autoridades de la Liga MX que esperen hasta junio para ver la posibilidad de reanudar el campeonato en junio, sin embargo, como la peor fase todavía no llega al país azteca la opción de julio gana más fuerza.

Eliminatorias Qatar 2022

Con su recuperación prevista para mayo, Yoshimar Yotún estará listo para reaparecer en Cruz Azul en los próximos meses, sin embargo, con la Selección Peruana aquello tomará más tiempo. Y es que sin una vacuna contra el coronavirus todavía hasta 2021 y con los aeropuertos como posible foco de infección, lo más plausible es que la Conmebol posponga las eliminatorias hasta el próximo año.