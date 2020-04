Miguel Araujo "Quiero ganar todo con la selección y mi club en Holanda"

Miguel Araujo es uno de los futbolistas que vive alejado de nuestro país y a pesar de no estar en cuarentena en Holanda toma todas sus precauciones. El defensa reconoció que su idea es ganar todo con su club y luego conseguir lo mismo con la selección en los campeonatos que pueda participar.

El ex Alianza Lima reconoció que por su juventud todavía tiene ganas de lograr muchos objetivos no solo en su club que antes de la paralización realizaba una buena campaña sino en la selección peruana cuando se anuncie el inicio de las Eliminatorias.

"No me voy a cansar de recibir consejos. Tengo esa hambre de gloria, de seguir ganando partidos, al igual que con la Selección. Con el FC Emmen queremos ganar una Copa, es difícil pero no imposible", declaró en Radio Ovación.

Por otro lado contó que tuvo momentos tensos ya que su pareja dio a luz a unas semanas en Perú y prefirió que se pueda quedar ahí para su tranquilidad hasta que pueda pasar el Coronavirus en todo el mundo.

"Mi pareja dio a luz en el Perú. Le tocaba regresar en estos días, pero con todo esto decidimos que se quede allá en Perú. Mi familia está bien y creo que eso es lo importante, ya que si ellos están bien, yo me siento mejor".

EL DATO

Miguel Araujo llegó de forma libre a Emmen de Holanda tras su buena temporada en Talleres de Argentina.