Paolo Guerrero pudo ser 'celeste': "En Cristal me querían, pero La Florida estaba lejos"

Para hacer la cuarentena más llevadera y relajar a los peruanos con el tema del coronavirus, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán volvieron a realizar una transmisión en vivo a través de Instagram. En la cual el ‘9’ de la Selección Peruana reveló que pudo haber jugado en Sporting Cristal.

Paolo Guerrero tuvo sus inicios en Alianza Lima y es un referente del equipo blanquiazul. Además, ‘El Depredador’ ha manifestado en múltiples ocasiones que hincha del cuadro íntimo e incluso ha jugado en partidos benéficos para la institución de La Victoria.

Sin embargo, en los inicios de su carrera todo pudo haber cambiado. El delantero comentó que pudo haber iniciado en el cuadro cervecero y no en Alianza Lima. “En Cristal me querían. Siempre me decían que vaya, pero irse de Chorrillos hasta La Florida era muy lejos”, expresó Paolo Guerrero.

Aquel comentario desató la locura en la transmisión y sorprendió inclusive al propio Farfán que luego comentó una anécdota similar pero con Universitario de Deportes. Sin embargo, la realidad es que ambos futbolistas son insignias de Alianza Lima y el amor por tal club es inmenso, pues ‘La Foquita’ siempre va al estadio a apoyar a los íntimos cada vez que se encuentra en Lima.

Paolo Guerrero se encuentra actualmente en el Internacional de Porto Alegre y está a la espera de que el fútbol se reanude para poder participar en la Copa Libertadores y en el Brasileirao. Mientras que Jefferson Farfán ya se ha recuperado de una lesión que mantenía desde junio del año pasado y está a la espera de que se reinicie la Premier League de Rusia para volver a las canchas con el Lokomotiv.