Jefferson Farfán confiesa intención de jugar en Municipal: "Solo si llega un acuerdo con Alianza" [VIDEO]

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, volvieron regalar a sus seguidores una segunda videollamada, donde la 'Foquita' expresó el gran cariño que tiene hacia Deportivo Municipal; sin embargo, reiteró su intención de retirarse en Alianza Lima.

El 'Depredador' puso entre la espada y la pared a su compañero de selección y le preguntó que pasaría si Municipal lo invita a jugar entre sus filas, a lo que Farfán respondió con música para los oídos de los hinchas de la 'franja'.

"¿Si el Muni te dice 'foquita' juega medio año nomás?" le preguntó Paolo Guerrero, sembrando algunos minutos de silencio entre ambos, pues Jefferson Farfán no se encontraba pensando su respuesta.

"Si es que el Muni me dice para jugar medio año y si llega a un acuerdo con Alianza. Bacán." precisó el actual jugador del Lokomotiv que se encuentra pasando la cuarentena por el coronavirus en Rusia.

Pero, esta respuesta algo evasiva no habría contentado a un insistente Paolo Guerrero que volvería a poner en 'jaque' a Jefferson Farfán: "No, no es si Alianza te dice, tiene que ser tu decisión", recalcó.

Ante tan frontal pregunta, Farfán no tuvo otra opción que precisar su respuesta: "Es que tiene que ser así, tienen que llegar a un acuerdo para jugar en en Municipal 4 meses, 6 meses y de ahí termino en Alianza", explicó el '10' de la calle.

DATO: Vale recordar que Jefferson Farfán jugó en las divisiones menores del Deportivo Municipal y gracias a su talento lograría despertar el interés de clubes como Universitario y Alianza Lima, siendo este último el que se hizo con su pase a cambio de 8 mil dólares.