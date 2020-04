Juan Reynoso y su posibilidad de llegar a la selección: "Que sea cuando me encuentre más maduro"

Juan Reynoso, actual entrenador de Puebla de México, no fue ajeno a la posibilidad que algún pueda asumir la dirección técnica de la selección peruana.

"Es un halago que piensen en uno, pero también una responsabilidad mayor. La vida me ha premiado siempre en poder ir quemando mis etapas. Cuando han llegado ofertas que te mueven el piso he podido tener la calma de decidir si me conviene o no", expresó Juan Reynoso.

"Espero que cuando se dé el tema de la selección peruana, que creo que algún día se va a dar, me encuentre más maduro y con más herramientas”, agregó a "Gol Perú".

Asimismo, Juan Reynoso elogió la labor de Ricardo Gareca en la selección peruana. “Tiene un gran mérito", señaló el "Cabezón".

“Le ha puesto su sello a la selección peruana en cinco años continuos de regularidad y plasmar un proyecto. El fútbol peruano está muy lejos del internacional, a un técnico le cuesta”, explicó el DT nacional.

Finalmente, Juan Reynoso analizó los presentes de Alberto Rodríguez y Luis Abram. "Creo que Alberto es mejor defensa central de lo que yo sería para el fútbol actual. A Luis lo veo en Europa, es muy listo, tiene muy buen juego aéreo”, sentenció.