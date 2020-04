Jefferson Farfán: "Mi sueño es jugar el Mundialito de El Porvenir"

A sus 35 años, Jefferson Farfán todavía tiene muchos retos por cumplir. Uno de ellos es volver a vestir la camiseta de Alianza Lima junto a su compadre Paolo Guerrero. Ahora bien, lo que no se sabía era su firme deseo de jugar en uno de los campeonatos más tradicionales del país: el Mundialito de El Porvenir.

En una distendida charla en Instagram, Farfán y Guerrero estaban hablando de los distintos campeonatos relámpagos que han jugado desde temprana a edad hasta que Paolo soltó el nombre de El Porvenir.

"Mi sueño es jugar el Mundialito de El Porvenir", soltó, entonces, la 'Foquita'. El 'Depredador' aclaró que nunca ha jugado dicho campeonato, pero sí ha jugado en dicho barrio.

Eso sí, Paolo Guerrero no descartó jugar el Mundialito de El Porvenir. "Si, seguro algún día. Uno nunca sabe", acotó.

"A mí me encantaría, pero para vacilar no para que me revienten a más patadas allí", aclaró Jefferson Farfán en clara referencia a los seguidores del video en directo.

"La patada más baja es en el cuello", abundó Paolo Guerrero, que sabe el duro rigor que suponen los campeonatos relámpagos.

Mundialito de El Porvenir

El Mundialito es un torneo de fútbol callejero organizado anualmente en el distrito de La Victoria. Su primera edición se disputó en 1951 y cada año arranca entre los meses de enero y febrero. La gran final se disputa cada 1 de mayo en la calle de la cuadra 6 del jirón Parinacochas. En dicho torneo han jugado algunos seleccionados como Hugo Sotil, Julio Baylón, Teófilo Cubillas, Christian Cueva, Waldir Sáenz, entre otros.