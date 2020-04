Carlos Cáceda "Ante Bolivia fue el partido de mis sueños"

Carlos Cáceda en la etapa de Ricardo Gareca solo atajó seis partidos, pero cada uno los guarda bajo siete llaves en su memoria. El golero recordó su debut ante Bolivia y aunque cometió un error era el momento que tanto esperaba en su carrera.

Aquel partido nos marcó un triunfo con 2-1 que nos fue encaminando en la última etapa para clasificar al Mundial de Rusia. La lesión de Pedro Gallese obligó al "Tigre" a tomar decisiones y una de ellas fue darle la confianza al golero para que marcara con su debut eliminatorio.

"Una de las cosas que me marcó de Gareca fue cuando me preguntó ¿Cómo estás, porque vas a tapar? Ahí sentí su confianza y la seguridad. Me dijo que tenía que estar tranquilo para este momento y creo que eso fue vital", mencionó en una entrevista para Movistar.

Por otro lado explicó que su sueño era estar presente en un partido con la camiseta de Perú en Eliminatorias y aunque un error lo trasladó a críticas no le quito esa meta cumplida en aquel momento.

"El partido con Bolivia fue el partido de mis sueños, debutar con la Selección en las Eliminatorias, fue mi sueño. El gol de Bolivia, lo vi como un error de cálculo, pero al día siguiente vinieron las críticas muy fuertes", aseguró el arquero.

EL DATO

Carlos Cáceda también integró en su carrera las selecciones sub 20 y 23.