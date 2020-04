Pep Guardiola a Claudio Pizarro: "Cómo no te agarré de 25 años, hubieras sido el mejor del mundo"

A través de una transmisión en vivo por Instagram, Claudio Pizarro reveló un impresionante dato sobre la época en la que era dirigido por Pep Guardiola en el Bayern Múnich. El delantero peruano comentó que el español una vez le dijo “hubieras sido ser el mejor delantero del mundo”.

Desde su casa en Alemania ‘El Bombardero de Los Andes’ realizó una entrevista a través de Instagram para Eddie Fleischman, periodista. En la que reveló detalles de su relación con su ex entrenador Pep Guardiola, cuando este militó en el conjunto ‘Bávaro’ hace unos años.

“Una vez el me dijo ‘Cómo no te agarre a los 25 años, te hubiera hecho el mejor delantero del mundo’. Me hubiera gustado que dirija la Selección Peruana”, expresó Claudio Pizarro, revelando que el ex Barcelona admiraba su categoría como atacante.

Recordemos que cuando Pep Guardiola llegó al Bayern Múnich, Claudio Pizarro tenía 35 años, por lo que no pudo disfrutar de su mejor momento. Ambos coincidieron en dos temporadas, la del año 2013/14 y la 2014/2015. Tras esta última campaña, el delantero nacional volvió al Werder Bremen, club en el cual se encuentra actualmente.

¿Cómo le fue a Claudio Pizarro la última vez en Bayern Múnich?

En su segunda etapa en el cuadro ‘Bávaro’, Claudio Pizarro consiguió una gran cantidad de títulos. Llegando a obtener tres Bundesliga, una Champions League, una Copa Alemana y una Supercopa de Alemania.