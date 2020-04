Benavente se mostró feliz por integrar la lista preliminar de la Selección Peruana [VIDEO]

Cristian Benavente viene sosteniendo buenos partidos en Nantes FC. El 'Chaval' se pudo consolidar en su nuevo equipo y eso le permitió estar en el radar de Ricardo Gareca. Una noticia que el volante aseguró que seguirá trabajando para ganarse un lugar en la Selección Peruana.

En una entrevista para ESPN, el jugador señaló que integraba la lista preliminar del 'tigre' para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de que no se conoció la relación de convocados, se suspendieron los partidos por la pandemia del coronavirus, Benavente no ocultó su felicidad por estar en la órbita de Ricardo Gareca.

"Yo estaba en la lista preliminar, eso es todo lo que sé. Después se canceló todo y se quedó ahí. Para mí es importante estar en la lista, estar en 'los ojos del profesor', como dicen en Perú. Para mí es importante estar en la lista, me motiva seguir trabajando en mi club", señaló el 'Chaval'.

El jugador de Nantes que necesita trabajar para ocupar la lista final de Ricardo Gareca, pero es consciente que realizando buenos partidos en su club puede tener una oportunidad en la bicolor. Benavente cuenta con el respaldo de los fanáticos de la bicolor, que lo respaldan y consideran que puede marcar la diferencia en el equipo nacional.

Por otra parte, Benavente señaló que no se arrepiente de jugar en el fútbol Egipcio, la propuesta que le hicieron llegar le convenció y no dudó en aceptar la oferta. En el momento que me fui estaba convencido al 100% de esa decisión. Era un club que me presentó un proyecto muy grande, con una gran inversión. Hicieron un gran desembolso por mi fichaje y me transmitieron en todo momento que me querían".

Cristian Benavente: "Me encantaría jugar en Perú y vivir allí"

En una entrevista para As, Benavente señaló que le gustaría jugar y radicar en Perú, un país que aprendió a querer y respetar. El amor por la bicolor lo llevó a aceptar jugar por la Selección Peruana.