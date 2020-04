Cristian Benavente: "Mis ídolos son Totti, Zidane, Ronaldinho e Iniesta"

Cristian Benavente, volante peruano que milita en el Nantes de la liga francesa, reveló quiénes son sus ídolos y referentes en su posición, resaltando a Zinedine Zidane, quien fue su entrenador, casualmente, en el Real Madrid Castilla.

Además de 'Zizou', Cristian Benavente destacó también a Ronaldinho y a Francesco Totti como futbolistas a los que admira, aunque también no olvidó a mencionar a Andrés Iniesta, quien aún se mantiene en actividad futbolística.

"Siempre he tenido como ídolos a Totti, Zidane y, al igual que varios, Ronaldinho. Últimamente también me he fijado mucho en Iniesta", resaltó 'El Chaval' en ESPN.

En lo que va de la presente temporada, hasta antes de la paralización de la Ligue 1, Benavente ha jugado 13 partidos con los colores del Nantes y no ha marcado goles, por ahora.

Su equipo se ubica en la casilla número 13 de la tabla de posiciones con 37 unidades tras haberse jugado 28 fechas en el fútbol galo.

Con la selección peruana, 'El Chaval' tiene 19 partidos disputados, en los que pudo darse la satisfacción de anotar dos tantos.