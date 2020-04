Miguel Trauco: "Mi ídolo en la posición de lateral era Juan Manuel Vargas"

El lateral izquierdo de la selección peruana, Miguel Trauco, reveló que uno de los ídolos en el puesto que hoy ocupa en el Saint-Étienne de la Ligue 1 es Juan Manuel Vargas. Aparte del 'Loco', el 'Genio' eligió a Yoshimar Yotún y a Marcelo, jugador del Real Madrid.

"Siempre me gustó Marcelo de extranjeros. A nivel local me gustaba 'Yoshi' que en ese tiempo jugaba de lateral y el 'Loco' Vargas. Eran mis mayores ídolos", expresó el ex futbolista de Unión Comerico a Gol Perú.

Tras la consulta de que si tuvo la posibilidad de comentarle al ex jugador de la Fiorentina su admiración por su juego, Trauco indicó que nunca tuvo una conversación con Vargas y que solo llegó a coincidir en una convocatoria.

"Nunca tuve la oportunidad (de comentarle que lo admiraba como jugador) de hablar con él. Es más, porque solo nos cruzamos en una convocatoria el 2014 contra Chile que perdimos 2-0 (en realidad fueron 3-0) que Paolo Guerrero falla un penal y expulsan a uno (Rinaldo Cruzado). Fue la única convocatoria que me crucé con Vargas. No tenía confianza con él para decirle eso", mencionó.

El partido que hace mención Miguel Trauco fue el desarrollado el pasado 10 de octubre de 2014 entre la selección peruana y chilena. Fue un amistoso ejecutado en el Estado Elías Figueroa Bender, ubicado en el recinto de Valparaíso.

Dicho cotejo tenía la misión de preparación con miras a la Copa América 2015, que se realizaría en el país sureño, así como para afrontar las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. El entrenador de la 'Bicolor' era Pablo Bengoechea quien consideró a Miguel Trauco dentro de la nómina de convocados, pero no llegó a disputar un solo minuto. Juan Vargas, en cambio, fue titular, pero fue reemplazado por Christian Ramos a los 58 minutos.

"Son cosas que pasan (en el marco de que lo reemplazó posteriormente en el puesto). Te voy a ser sincero, en mi casa yo pensaba, miraba la selección, como un sueño, un objetivo, pero era realista y decía 'está Yoshi, Vargas'. Para mí, era un sueño, sentía que era complicado, pero bueno, las cosas se dieron y gracias a Dios pude estar ahí".

Finalmente, aceptó que fue clave su llegada a Universitario para poder dar el gran salto a la selección: Ricardo Gareca lo pudo observar durante su desempeño en el Torneo Apertura 2016.

"Fue clave ir a Universitario. Ese año fue donde Gareca me ve y me convocan para la Copa América Cenentario. Roberto Chale tuvo mucho que ver, estaba al mando de nosotros. Aparte teníamos un equipazo, salimos campeones del Apertura eso también de hecho que fue importante", concluyó.