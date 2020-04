Luis Advíncula: "Modric no quiso intercambiar camisetas conmigo"

El 23 de marzo del 2018, la Selección Peruana enfrentó a Croacia en un partido amistoso con miras al Mundial de Rusia. La bicolor se impuso 2-0 gracias a los goles de André Carrillo y Edison Flores. Este encuentro fue especial para Luis Advíncula, quien recordó una divertida anécdota con Luka Modric.

En una entrevista vía instagram de la Selección Peruana, Yoshimar Yotún le preguntó al jugador de Rayo Vallecano con qué futbolistas intercambió camisetas. 'Luchito' señaló que no le gusta hacer eso por miedo a que lo rechacen.

"Le pedí su camiseta a Modric, pero me dijo que no. Me contó que Raúl Ruidíaz le había pedido. Tengo dos camisetas de James y una de Mbappé. No me gusta intercambiar camiseta, si me rechazan el 'roche' es muy grande", señaló Luis Advíncula.

En la divertida conversación, el lateral de la escuadra nacional recordó pasajes de su carrera profesional. Indicó que recuerda con cariño a Sergio Markarián porque apostó por él en la bicolor y su etapa como delantero no le gustó.

"Estoy agradecido con Sergio Markarián. El 'profe' me dio la oportunidad de debutar en la selección, apostó por mí. Es un gran entrenador y muy buena persona", señaló Luis Advíncula.