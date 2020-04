Luis Advíncula y la inaudita razón por la que fue sacado de la selección de los 'Jotitas'

La conversación que realizaron Yoshimar Yotún y Luis Advíncula mediante el Instagram de la Selección Peruana repasó anécdotas de todo tipo: las alegres y las no tan alegres. Así, 'Bolt' contó la ocasión en la que se quedó afuera de la Selección Sub-17.

"A mí me sacaron por tomar agua. Yo estaba en La Videna viendo un partido, mientras tomaba agua, pero nadie me avisó que estaban en la otra cancha con el entrenador", le relató en un principio a 'Yoshi'.

Seguidamente agregó: "Allí el entrenador era Carlos Picerni, que luego me lo encontré en Newell's y pensé que no se acordaba de eso, ya que yo había dicho que él me dejó afuera de esa Sub-17. Pero bueno, son cosas que pasan".

El 'Rayo', más tarde, narró otra historia: cómo se gestó su retorno a la Videna tras ser excluido por Ricardo Gareca tras una indisciplina a portas de un partido de selección.

"Yo nunca había hablado del tema (de unas imágenes en una discoteca), Daniel Peredo fue y me buscó para hacerme una entrevista, el pedir disculpas públicas también influyó mucho para mi regreso. Luego de un tiempo después me convocaron", acotó.