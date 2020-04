Luis Advíncula: "Los únicos indispensables en la selección son Yotún y Guerrero” 

Al estilo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, también Luis Advíncula y Yoshimar Yotún tuvieron un divertido diálogo que publicaron en vivo mediante Instagram. Entre muchas de las cosas que conversaron, ambos contaron pasajes muy jocosos de su presencia en la selección peruana.

Uno de los puntos que más risa causó fue la anécdota que Luis Advíncula contó sobre un embarazoso momento que vivió durante una charla del profesor Ricardo Gareca en pleno entrenamiento de la bicolor.

“Estábamos en la charla, y el profesor Ricardo Gareca estaba hablando. Y no me acuerdo ni del tema que estaba hablando. Estaba haciendo la charla, y yo estaba un poquito cansado y me metí una ‘pestañeada’. Yo abro los ojos, y el ‘profe’ me estaba mirando y me dice, ‘dime, qué he dicho’. Pensé en meterle ‘floro’ y decirle lo que había escuchado. Lo quedo mirando, y le digo ‘profe, la verdad que pestañeé’”, contó Luis Advíncula mientras Yoshimar Yotún se reía.

En otro instante de la conversación entre los dos seleccionados, 'Bolt' elogió a 'Yoshi' y entre la seriedad y la broma le dijo que solo él y Paolo Guerrero son indispensables en la selección peruana. "No es porque seas mi amigo ni porque seas mi hermano, pero para mí los únicos indispensables en la selección son tú (Yoshimar Yotún) y Paolo Guerrero. Después de ustedes, cualquiera podría faltar y no pasa nada", afirmó Luis Advíncula ante las risas de “Yoshi”

El popular 'Bolt' no se detuvo y siguió en el tema. "Estoy seguro. Cualquiera podría faltar pero ustedes dos son indispensables. Bueno, aunque Trauco, él está solo, tiene suerte", remarcó el lateral derecho del Rayo Vallecano de España dejando en el aire la interrogante sobre qué tan importantes para él pueden ser Gallese, Abram, Zambrano, Trauco, Tapia, Aquino, Cueva, Farfán y Carrillo, otros de los llamados referentes del equipo de todos.

SU ANÉCDOTA CON LUKA MODRIC

En otro momento, el también ex Newell's Old Boys rememoró la ocasión en la que quiso cambiar camiseta con la estrella del Real Madrid, Luka Modric, luego de amistoso preparatorio que jugó la Selección Peruana en Estados Unidos con Croacia con miras al pasado Mundial de Rusia.

"Le pedí su camiseta a Modric, pero me dijo que no. Me contó que Raúl Ruidíaz le había pedido. Tengo dos camisetas de James y una de Mbappé. No me gusta intercambiar camiseta, si me rechazan el 'roche' es muy grande", contó 'Lucho' ante las risas de Yotún.

ADVÍNCULA Y SU RETIRO EN ALIANZA

De otro lado Luis Advíncula también aprovechó la informal conversación con Yotún para aclarar los rumores sobre su intención de retirarse en Alianza Lima, siendo Sporting Cristal el club que lo formó. “¿Es cierto que te quieres retirar en Alianza Lima?”, le preguntó 'Yoshi'.

La respuesta del lateral del Rayo Vallecano fue clara: “No sé por qué hacen esa pregunta. Están hablando ya mucho de eso. Hay que cortar ese tema. No sé dónde me voy a retirar, esa es la verdad. Quiero seguir jugando por acá mucho tiempo y ya veremos qué pasa”, apuntó Advíncula.