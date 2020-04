Cristian Benavente respondió si es relegado en la Selección Peruana: "Son habladurías".

Cristian Benavente no nació en el Perú, pero eso no fue impedimento para querer al país de su madre. Cada vez que le toca defender la camiseta de la Selección Peruana, el 'chaval' deja todo en el campo de juego. Ese compromiso es aplaudido por la hinchada de la bicolor, quienes piden a Ricardo Gareca que utilice al jugador de Nantes FC como titular.

Sin embargo, las actuaciones de Benavente con la camiseta nacional no fueron de las mejores. Ya sea jugando de extremo o de segundo delantero, el Chaval no pudo llenar los ojos de Ricardo Gareca. La afición siente que hay un complot en contra del jugador y no quieren que integre la Selección Peruana porque eso significaría 'dividir el grupo'.

En una entrevista desde la cuenta de instagram de Eddie Fleischman, Cristian señaló que su relación con los jugadores de la Selección Peruana es muy buena y que no es relegado del grupo.

"La verdad es que hay muchos jugadores que yo conozco de la Sub 17 y hay otros que los conozco de menos tiempo. Me siento bien cuando voy a Perú. Con Carrillo y con Cueva me llevó muy bien", señaló el exjugador del Real Madrid Castilla.

"Me encuentro bien y soy uno más. Decir eso sin ningún fundamento no hace bien. No es así. Son habladurías de la gente, pero es mentira. Me llevo muy bien con mis compañeros", agregó Benavente.