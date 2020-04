Cristian Benavente ¿Eligió equipo para jugar en la Liga peruana en unos años?

Desde el 2011 que fue convocado por primera vez para integrar la selección sub 17, Cristian Benavente se enamoró del Perú que a pesar de tener solo la nacionalidad por parte de su madre mostró un agradecimiento que el hincha hasta hoy lo reconoce. Con muchos años en Europa no descarta jugar por primera vez en la Liga 1.

El "Chaval" aseguró que sueña en algún momento radicar del todo en el Perú e incluso militar en algún equipo para defender sus colores, aunque todavía no podría decirlo ya que en momento será una decisión si es que las condiciones lo permite.

"Me gustaría jugar en la liga peruana, me gustaría vivir en Perú. Solamente te diría que me gustaría jugar en Perú, el equipo no te lo podría decir. Cuando llegue el momento, claro si es que llega. El club, no te lo puedo decir", señaló en una entrevista con Eddie Fleischman.

El volante se encuentra en Nantes de la primera división de Francia ganando protagonismo con el objetivo de volver a la selección peruana en algún momento para afrontar nuevamente unas Eliminatorias como lo hizo en los procesos con Sergio Markarián y Ricardo Gareca.

Por otro lado afirmó que luchará por sumar mayor cantidad de minutos cuando sea convocado "A todos nos gustaría jugar los 90', esas son decisiones de los entrenadores, pero toca esforzarse al máximo para lograrlo", afirmó.

EL DATO

Cristian Benavente jugó en la selección peruana en las categorías sub-17 y sub-20, y debutó con la selección mayor en abril de 2013.