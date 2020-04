Claudio Pizarro: "Pelearon tanto por Guerrero y lo ponen 15 minutos ante Dinamarca"

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, expresó su sorpresa por la decisión que tomó el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, por haber puesto solo quince minutos a Paolo Guerrero en el duelo entre la 'Bicolor' y Dinamarca en el Mundial Rusia 2018.

'Pizza' indicó que se armó toda una historia, refiriéndose al viaje de Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF, a la sede de la FIFA y TAS para interceder por el 'Depredador', para que finalmente sea solo utilizado el último cuarto del partido ante los daneses.

"Se armó toda una historia en la Federación Peruana de Fútbol. Yo no entendí porque se peleó tanto por Paolo Guerrero, el presidente de la FPF se fue hasta Suiza, el TAS y fue puesto solo 15 minutos ante Dinamarca. Para mí no tuvo sentido, pero fue decisión del entrenador", expresó el 'Bombardero' en una entrevista vía Instagram con Movistar Deportes.

Pizarro señaló que no cree que haya habido una diferencia entorno a que militaba en Colonia (club que en ese entonces era colero de la Bundesliga) pues su no convocatoria a la selección peruana se debía por rendimiento y lesiones.

"No creo que haya habido una diferencia (de la influencia de haber estado en Colonia y no en Bremen para no ser convocado por Gareca al Mundial). Yo ya tenía problemas de lesión y por eso Gareca no me convocaba. No creo que haya sido una diferencia grande", agregó.

Finalmente, confesó que le hubiese gustado estar ante Dinamarca. "Los partidos de Perú los vi, obviamente. Me fui lo más lejos que podía a Asia, pero el Mundial se vive en todos lados. La verdad que sí me hubiese estado ante Dinamarca", concluyó.