¡Bomba! Selección peruana y FPF no descartan homenaje a Claudio Pizarro por su trayectoria

Claudio Miguel Pizarro Bosio es el embajador del fútbol peruano en el extranjero. Segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga, campeón de la Champions League, quince títulos en Alemania, una carrera llena de éxito.

A sus 41 años de edad, el “Bombardero de los Andes” sigue vigente con la camiseta del Werder Bremen. Hoy no piensa en el retiro, tampoco en volver a Alianza Lima. En su cabeza solo está el objetivo de cerrar la temporada salvando la categoría. Como buen profesional que es.

Según el diario SportBILD de Alemania, el Bayern Munich le habría ofrecido el cargo de embajador del club para que asuma apenas decida retirarse de la actividad profesional. El cuadro bávaro le rinde así homenaje al delantero peruano que los hizo delirar anotando 153 goles en 314 partidos.

A miles de kilómetros de distancia, en Videna afirman que están dispuestos a retomar la buena relación con Claudio. En el 2018 hubo un acercamiento para ofrecerle un homenaje en la previa del partido amistoso que Perú jugó ante Alemania en la ciudad de Sinsheim.

Aquella vez, Pizarro no aceptó porque Ricardo Gareca no lo llevó al Mundial Rusia 2018 a pesar que el excapitán formó parte del proceso desde el año 2015. La herida seguía abierta porque el “Conquistador” no pudo cumplir uno de sus sueños.

La gestión institucional depende básicamente de la directiva de Federación Peruana de Fútbol. Voluntad hay. Solo falta el visto bueno del “Tigre” para elegir la ocasión ideal.

El homenaje a Claudio Pizarro podría ser en un partido amistoso en el estadio Nacional de Lima para que juegue unos minutos o en la antesala de un juego de las Eliminatorias a Qatar 2022.

En la selección peruana, los capítulos de la historia de Claudio Pizarro no tienen las mismas páginas memorables de la versión alemana, pero el libro podría cerrarse con un final feliz.