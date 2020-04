"Percy Prado tiene cosas de Aldo Corzo", asegura el 'Chaval' Benavente

Cristian Benavente comparte con él el día a día en el Nantes FC y con ese aval asegura que Percy Prado, otro peruano que juega en la Ligue 1, tiene todas las condiciones para ser considerado en la 'Bicolor'. Es más, asegura que tiene un parecido con Aldo Corzo.

“Lo veo en un estilo más como Aldo Corzo porque es un lateral que cumple siempre. Es muy regular. Se le puede dar la oportunidad en la Selección Peruana y no defraudaría. Además, entrena con el primer equipo siempre y está al nivel de los jugadores que participan en la liga de Francia”, sostuvo Benavente en un Instagram Live con el periodista Eddie Fleischman.

“Sería cuestión de que pueda adaptarse. Coincido con Percy Prado desde que llegué aquí. Si no me equivoco, él estuvo acá desde los 5 ó 6 años. Él me ayudó bastante en el tema de conocer a todo el mundo. Ojalá se le de la oportunidad de estar en Perú”, acotó Benavente.

Corzo, el 'espejo' de Prado, se ganó un lugar en el plantel de Ricardo Gareca durante la Copa América Centenario, en la que el 'Tigre' convocó a jugadores del plano local en búsqueda de agrandar su universo de jugadores. Su temperamento, disciplina táctica y buen juego aéreo fueron virtudes que convencieron al seleccionador nacional.

De ahí en más, se hizo titular y fue pieza fundamental en la clasificación de la Selección Peruana a Rusia 2018: provocó la falta que Paolo Guerrero terminó convirtiendo en gol -previa ayuda del arquero colombiano David Ospina- y que sirvió para ir al repechaje contra Nueva Zelanda.

Eliminatorias a Qatar 2022

La Conmebol anunció hace unos días que las Eliminatorias para Qatar 2022 comenzarán en setiembre próximo. No obstante, esta decisión deberá ser confirmada por la FIFA, ya que es la organizadora del Mundial.