Ricardo Gareca tiene en la mira a figuras que brillaron en los campeonatos sudamericanos

El comando técnico de la selección peruana tiene un plan de trabajo paralelo al convencional con el objetivo de captar a aquellos futbolistas con potencial, pero sobre todo a los que destacaron en categorías inferiores como la Sub 23, Sub 20 y Sub 17.

El promedio de edad de la selección absoluta es de 28 años y Ricardo Gareca es consciente que la Eliminatorias a Qatar 2022 será la última de sus principales referentes como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos con 36 años de edad.

En medio de este panorama aparecen chicos con notables condiciones y hambre de gloria: Yuriel Celi y Kluiverth Aguilar estuvieron a punto de clasificar al Mundial Sub 17 tras cumplir una gran campaña en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se realizó en Lima.

Celi (18 años) y Aguilar (16 años) ya suman varios partidos en la primera división del fútbol peruano con camisetas de Cantolao y Alianza Lima respectivamente. El jugador íntimo acaba de ser fichado por el poderoso Manchester City de Inglaterra.

Por su parte, los Sub 23 y Sub 20 Fernando Pacheco y Christopher Olivares asoman como los convocables a corto y mediano plazo. El popular “Mpaché”, hoy en Fluminense, estaba en la lista de Gareca para el inicio de las Eliminatorias que fue postergado hasta septiembre, mientras que el “Zancudito” reúne los requisitos para ser un ‘9’ de área interesante.

El equipo de trabajo del “Tigre” seguirá haciendo seguimiento a este grupo de jugadores. Estarán en comunicación constante con los preparadores físicos y entrenadores de sus clubes para trabajar en la misma línea y así puedan estar al cien cuando sean requeridos por la Blanquirroja.

EL DATO

El arquero Renato Solís de Sporting Cristal y el delantero Sebastián Gonzales de la Universidad San Martín también están en la órbita del comando técnico de la selección.